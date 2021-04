Autoritațile din Kargazstan promoveaza radacina unei plante, despre care se știe ca este toxica pentru oameni, drept tratament miraculos impotriva Covid-19, in timp ce un nou val de contaminari se abate asupra țarii din Asia Centrala. Ministerul Sanatații kargaz a prezentat bautura in timpul unei conferințe de presa, asigurand ca președintele Sadyr Japarov a folosit-o pentru a trata „mii” de deținuți bolnavi, in timp ce ispașea o pedeapsa cu inchisoarea pentru consum de droguri, scrie smartradio.ro.

Alimkadyr Beichenaliiev, ministrul Sanatații, a luat in fața jurnaliștilor cateva inghițituri…