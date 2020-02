Stiri pe aceeasi tema

- Romania este astazi mai expusa infecției cu coronavirus decat in urma cu 48 de ore, este avertismentul lansat de Vlad Mixich, expert in politici de sanatate și membru in conducerea Agenției Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, care susține intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane…

- Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentanții autoritaților cu responsabilitate in acest domeniu, au susținut in seara zilei de 22 februarie 2020 o teleconferința, avand in vedere evoluția cazurilor…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- Ministrul Sanatatii a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus.…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor…

- Ministrul Sanatații a solicitat specialiștilor in sanatate publica un Plan de acțiune, suplimentar, pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum și pregairea unui set de masuri pentru intervenția sistemului de sanatate publica in cazul apariției imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus.…

- Alerta de sanatate publica in Romania, dupa controlul efectuat ieri de Garda de Mediu la incineratorul de deșeuri medicale de la Brazi. Doua camioane cu deșeuri medicale, despre care se crede ca mergeau spre groapa de gunoi municipala a Ploieștiului, au fost oprite de Garda de Mediu la Boldești-Scaeni.…

- Tuberculoza ramane o problema importanta de sanatate publica in Romania, tara noastra fiind in continuare pe primele locuri in Europa, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Victor Costach...