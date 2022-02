Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale a ajuns la populatie cu 61% mai scump in ianuarie 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut (potrivit INS), desi scumpirea practicata de Gazprom, principalul furnizor al Europei, a fost de mai putin de jumatate din acest procent.

- Vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale, Andrei Spinu, explica de ce a fost aplicata retroactivitatea in cazul aprobarii, de catre ANRE, a noului tarif la gaze naturale, energie electrica și termica. „Hai sa le luam pe rand, de ce era nevoie sa se aplice un tarif…

- Partidul Social Democrat dorește ca furnizorii care trimit facturi greșite la energie electrica sau la gaze naturale sa fie amendați cu valori de patru ori mai mari decat in prezent, au declarat surse din PSD pentru Libertatea, luni, 24 ianuarie. Totodata, partidul condus de Marcel Ciolacu va propune…

- Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat La inceput de an 2022, prețul gazelor a inceput sa scada din nou in Europa, la scurt timp dupa ce au fost anunțate mai…

- Pretul spot al energiei electrice a ajuns la prețuri record in aceasta saptamana, piata fiind marcata de un deficit de productie si de importuri masive, scrie ZF. „In trimestrul I al anului viitor vom vedea pierderi de doua cifre, in euro, in cazul marilor furnizori de energie“, spun surse din piata.…

- Pretul gazelor a explodat anul acesta, iar oamenii se vad nevoiti sa scoata mult mai multi bani din buzunar pentru a avea caldura in case. Insa, de departe cei care sufera cel mai mult sunt clientii care au semnat contract de furnizare a gazelor din lunile octombrie sau noiembrie ale acestui an. Acestia…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce exportatorii inregistreaza profituri record. Prețurile la gaze au crescut, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un…

- Gazprom și alți exportatori de gaze inregistreaza profituri record, iar europenii au facturi la gaz tot mai mari. Prețul de referința al gazelor naturale in Europa a trecut marti peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, informeaza Agerpres.