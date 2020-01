Stiri pe aceeasi tema

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz sunt semne ca antisemitismul este in crestere in unele tari, astfel ca evreii au ajuns sa se teama sa poarte in public kipa ori alte simboluri ale credintei lor, noteaza intr-un interviu acordat agentiei DPA Dina Porat, profesor emerit al Departamentului…

- O noua specie de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi si pene, a fost confirmata de o echipa de oameni de stiinta americani si chinezi, pe baza descoperirii unor fosile in nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Fosilele, care au fost aduse la lumina in urma cu peste un deceniu, s-au…

- Experimentul a fost catalogat ca fiind unul extrem și abominabil. Ca urmare a acestuia, cei trei cercetatori chinezii au fost condamnați la închisoare pentru pentru practici ilegale în domeniul medical, scrie Sky News. He Jiankui, care a condus cercetarea, a stârnit controverse…

- Veste buna pentru iubitorii de mancaruri bogate in grasimi. Aceasta substanța va poate ajuta sa trișați fara consecințe! Da, puteți consuma mancaruri bogate in grasimi și puteți evita efectele nocive ale acestora consumand una din bauturile preferate ale romanilor: cafeaua!In cadrul experimentelor…

- Incepand de miercuri, Universitatea din București va avea un nou rector, pentru ca actualul deținator al funcției, Mircea Dumitru - fost ministru al Educației in guvernul Cioloș -, nu a mai dorit sa candideze deși, legal, ar mai fi avut dreptul la inca un mandat....

- Un factor genetic ce poate influenta dependenta oamenilor de alcool a fost identificat de o echipa internationala de oameni de stiinta, conform unui studiu publicat recent in jurnalul Molecular Psychiatry, citat miercuri de agentia Xinhua. Un grup de cercetatori chinezi de la Universitatea…

- Mecanismul genetic care joaca un rol esential in adaptarea umana la medii extreme, precum altitudinile mari, a fost identificat de o echipa de cercetatori din China, relateaza Xinhua. Oameni de stiinta de la Institutul de Zoologie din Kunming, Universitatea din Tibet si de la alte institutii…