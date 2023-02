Pericolul unor epidemii este in crestere la sase zile dupa cutremurele devastatoare care au afectat Turcia si Siria, a avertizat Thomas Geiner, medic cu experienta in interventii in caz de seism și membru al unei echipe de salvatori, potrivit DPA, citata de Agerpres. Cadavrele numeroase prinse sub daramaturi ar putea contamina sursele de apa, a mai spus expertul german.