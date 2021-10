Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul italian Corriere dello Sport a oferit 3 argumente pentru care videoclipul viral in care Erling Haaland (21 de ani) lovește o ținta cu trei mingi așezate una peste cealalta ar fi un trucaj. Un videoclip publicat de Borussia Dortmund, cu atacantul Erling Haaland in prim-plan, a uimit rețelele…

- Un raport parlamentar coplesitor, publicat marti, acuza Guvernul lui Boris Johnson de faptul ca a comis „greseli mari” si a intarziat sa actioneze la inceputul pandemiei covid-19, denuntand „unul dintre cele mai importante esecuri ale sanatatii publice” din regatul Unit, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson a respins duminica posibilitatea ca Marea Britanie sa revina la imigratia necontrolata pentru a rezolva crizele carburantilor, benzinei si aprovizionarea cu alimente de Craciun, sugerand ca astfel de tensiuni fac parte dintr-o perioada de ajustare post-Brexit, transmite…

- Franta a dezmintit 'oficial' miercuri informatiile aparute anterior in cotidianul britanic The Telegraph potrivit carora ea ar intentiona sa ofere Uniunii Europene locul sau de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza France Presse. 'Dezmintim oficial. Locul nostru este…

- Planul guvernului britanic care prevede ce se va intampla in zilele urmatoare morții Reginei Elisabeta a II-a, nume de cod – Operațiunea Podul Londrei, pentru multa vreme invaluit in mister, a fost obținut de jurnaliștii Politico, care au expus planul cu fiecare dintre pașii sai, transmite digi24.ro…

- Suspectul pentru crima in masa din orașul britanic Plymouth a acționat aparent prada unui episod de furie ucigașa, impușcand mortal cinci oameni inainte de a se sinucide, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

- Mai multe restrictii de trafic vor fi instituite, joi, pentru ceremonia militara din Piata Tricolorului ce va marca Ziua Imnului National al Romaniei. Potrivit unui comunicat de presa al Municipalitatii, traficul rutier va fi intrerupt, in intervalul orar 8,00-10,00, pe Calea Victoriei, intre intersectia…

- Politologul Angela Colațchi a analizat daca noua guvernare are suficienți specialiști care sa conduca noile ministere și departamente. Expertul a explicat in Studioul Sputnik Moldova cine ar putea ajunge in Guvern.