Stiri pe aceeasi tema

- In acest context destul de sumbru pentru cei cu credite, expertul BNR Eugen Radulescu vine cu o declarație cel puțin tranșanta.”Singuri s-au imprumutat, singuri sa se descurce”, a transmis expertul BNR.Mai mult, expertul Bancii Centrale spune ca nu este exclus ca cei care se plang ca nu iși mai pot…

- Expertul BNR, Eugen Radulescu, a dat un raspuns transant atunci cand a fost intrebat in cadrul unei conferinte de presa despre situatia romanilor care au rate din ce in ce mai mari la creditele in lei. Reprezentantul BNR considera ca romanii ar trebui sa se descurce "singuri", daca tot "s-au imprumutat".…

- Expertul BNR, Eugen Radulescu, a dat un raspuns tranșant atunci cand a fost intrebat despre situația romanilor care au rate din ce in ce mai mari la creditele in lei. Reprezentantul BNR considera ca romanii ar trebui „sa se descurce singuri, daca tot s-au imprumutat”. „Singuri s-au imprumutat, singuri…

- Anul 2022 a fost marcat de inflație, de o creștere accelerata a indicelui ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, dar și de majorarea prețurilor alimentelor, carburanților și utilitaților.In contextul economic actual, romanii care doresc…

- Romanii care vor depași pragul de consum de 255 kWh, vor plati la factura de energie electrica mai mult decat firmele. Coalitia de guvernare a decis noi reguli pentru facturile romanilor la energie. Toate se vor aplica de la 1 ianuarie 2023 si vor fi introduse in curand de Parlament. Pe langa plafoanele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a inregistrat a noua zi de scadere consecutiva și a ajuns la valoarea de 7.98% pe an, arata datele Bancii Nationale de marți, 15 noiembrie.Aceasta este cea mai scazuta valoare a ROBOR la trei…

- Guvernatorul BNR anunța ca inflația va ajunge 16% la finalul anului. Veștile nu sunt bune nici pentru romanii cu credite la banci Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) Mugur Isarescu a declarat luni ca analiza Bancii Centrale arata ca rata inflației va fi la finalul acestui an cu aproape un…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 428,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 119 luni, la un randament mediu de 9,68% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent…