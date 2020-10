Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nick Carter, 61 de ani, șeful Statului Major al Apararii al armatei britanice, acuza Rusia ca incearca sa destabilizeze țarile din intreaga lume raspandind informații false cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului, prin intermediul rețelelor sociale pe care le folosește, mesajele…

- Din 2014, de la declanșarea razboiului în estul Ucrainei între forțele guvernamentale și separatiștii sprijiniți de Rusia, prizonierii au fost supuși torturii sistematice. Unele abuzuri ar fi avut loc într-o închisoare secreta din Donețsk numita Izoliația.Citește integral…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca mercenarii ruși reținuți în Belarus înaintea alegerilor prezidențiale din 9 august au fost ademeniți în țara de o operațiune comuna a serviciilor ​de informații ale Ucrainei și Statelor Unite, transmite Reuters.Belarusul acuzase…

- Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timosenko (59 ani), se afla in stare grava. Timosenko a ajuns la spital la sfarșitul saptamanii trecute, fiind diagnosticata cu COVID-19. Acum se afla la terapie intensiva, ventilata artificial, iar medicii nu reușesc sa-i scada temperatura sub 39 de grade Celsius.…

- CHIȘINAU, 17 aug – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și-a rechemat ambasadorul, Igor Kizim, din Minsk pentru consultari in perspectivele relațiilor cu Belarus, a anunțat ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitri Kuleba.SputnikLukașenko a anunțat cand vor avea loc noi alegeri…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și-a rechemat ambasadorul, Igor Kizim, din Minsk pentru consultari in perspectivele relațiilor cu Belarus, a anunțat ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitri Kuleba. "Am decis sa rechemam ambasadorul Ucrainei in Belarus, Igor Kizima, pentru a ne consulta…

- Oamenii legii au deconspirat un grup criminal internațional, format din doua persoane din R. Moldova și patru din Ucraina, suspectat de organizarea redobindirii ilegale a cetațeniei ucrainești de catre solicitanți din Moldova, Rusia, Uzbekistan, Kazahstan, Afganistan și Siria. Potrivit poliției, membrii…

- Maas a declarat pentru Rheinische Post ca nu a existat o sansa reala ca Rusia sa revina in G7, atit timp cit nu au existat progrese semnificative in solutionarea conflictului din Crimeea, precum si cel din estul Ucrainei, relateaza Reuters. "Rusia singura ar putea aduce cea mai mare contributie in a…