Un exercițiu NATO ce privește sistemele de arme desfașurate in Ucraina are loc in Germania in aceste zile. Forțele NATO din 19 țari s-au aflat la Grafenwoehr, Germania, miercuri (20 iulie) pentru un exercițiu multinațional de artilerie. Potrivit organizatorilor, aproximativ 2.400 de soldați din Statele Unite, Regatul Unit și din intreaga Europa au participat la exercițiile Dynamic Front 22 care au ca scop „sporirea gradului de pregatire, letalitatea și interoperabilitatea” in urma invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit NATO. Acest exercițiu al NATO cu arme din Ucraina nu este prima data cand se…