Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani de la autodistrugerea in direct, opera „Girl with Balloon” a artistului stradal Banksy este scoasa la vanzare de Sotheby’s Londra, intr-o sesiune care va avea loc pe 14 octombrie. Pretul a fost multiplicat de patru ori. ”Girl with Balloon”, celebra lucrare a lui Banksy care s-a autodistrus…

- Productia de cereale a depasit, pana la aceasta data, 15 milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a adaugat ca ” ministerul si ministrul nu au…

- Compania Virgin Galactic a lansat in aceasta saptamana vanzarile de bilete pentru calatoriile spatiale, cu un pret care porneste de la 450.000 de dolari pe loc. In aceasta calatorie spațiala turiștii pot vedea Pamantul de la 80 de kilometri altitudine și pot experimenta cateva minute de graviație zero,…

- Un exemplar sigilat al legendarului Joc video ''Super Mario'' pentru consola Nintendo 64 a fost vindut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un Joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions, informeaza AFP. ''Este primul Joc vindut vreodata la licitatie pentru…

- Un exemplar sigilat al legendarului joc video ''Super Mario'' pentru consola Nintendo 64 a fost vandut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions, informeaza AFP.

- Un exemplar sigilat al legendarului joc video ''Super Mario'' pentru consola Nintendo 64 a fost vandut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions, informeaza AFP. ''Este primul joc vandut…

- Un exemplar sigilat al legendarului joc video ''Super Mario'' pentru consola Nintendo 64 a fost vandut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions, informeaza AFP. ''Este primul joc vandut vreodata la licitatie…

- NFT a fost creat de omul de stiinta englez Berners-Lee in 2021 si reprezinta proprietatea asupra diferitelor articole digitale de cand a inventat World Wide Web in 1989. World Wide Web in sine nu a fost vandut. Ceea ce a fost vandut a fost o inregistrare bazata pe blockchain a proprietatii fisierelor…