Stiri pe aceeasi tema

- Doi oradeni au gasit un exemplar de Piranha cu burta roșie, specie de pește agresiva și extrem de vorace, originara din America de Sud, in apa Crișului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul Oradiei, scrie Bihoreanul

- Pestele era mort, insa comisarii de mediu se tem ca cineva ar fi putut arunca vreunul in paraul termal care curge in municipiu, unde peștii ar fi avut conditii de supravietuire, potrivit ebihoreanul.ro .Șeful Garzii de Mediu Bihor a confirmat descoperirea și a alertat și alte instituții, pentru declanșarea…

- Doi oradeni au gasit un exemplar de Piranha cu burta roșie, specie de pește agresiva și extrem de vorace, originara din America de Sud, in apa Crișului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul Oradiei. Garda de Mediu Bihor a declansat o ancheta dupa ce un pescar a gasit un piranha in Crisul…

- Un exemplar de pește Pirahna a fost descoperit in Crișul Repede: Garda de Mediu Bihor incearca sa descopere cum a ajuns exemplarul in rau Un exemplar de pește Pirahna a fost descoperit in Crișul Repede: Garda de Mediu Bihor incearca sa descopere cum a ajuns exemplarul in rau Doi oradeni au gasit un…

- Doi oradeni au gasit un exemplar de Piranha cu burta rosie, specie de peste agresiva, originara din America de Sud, in centrul Oradei, in apa Crisului Repede, scrie e-Bihoreanul. Seful Garzii de Mediu Bihor, Sever Serbanescu, a confirmat descoperirea si a alertat si alte institutii, pentru declansarea…

- Garda de Mediu Bihor a declansat o ancheta dupa ce un pescar a gasit un piranha in Crisul Repede, in Oradea. Pestele era mort, insa comisarii de mediu se tem ca cineva ar fi putut arunca vreunul in paraul termal care curge in municipiu, unde peștii ar fi avut conditii de supravietuire.

- Actuala generație Honda NSX, vanduta sub marca Acura in America de Nord, a fost introdusa in 2016 și este succesorul direct al vechiului NSX, produs intre 1990 și 2005. Fața de prima generație, insa, actualul NSX nu s-a bucurat de același succes, motiv pentru care modelul nipon a ajuns la final de producție…

- Proprietarul pitonilor gasiti la tomberon, in Oradea, a mai avut o crescatorie de serpi si o ferma de soareci cu care i-a hranit, sustine Garda de Mediu Bihor care continua ancheta in caz.