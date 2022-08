Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat o harta cu țarile care ar putea fi afectate de radiații in cazul eliminarii a 25% din conținutul radioactiv al unui reactor nuclear de la Zaporojie. In zona centralei au fost mai multe explozii in ultimele zile, iar Rusia și Ucraina se acuza reciproc de provocari.…

- Experții ucraineni au simulat modul in care eventualul nor de impuritați radioactive se va mișca daca un accident nuclear are lor la centrala nucleara de la Zaporojie. In cazul condițiilor meteorologice, care au fost intre 15 și 18 august, aceasta va afecta nu numai Ucraina, ci și mai multe țari…

- Simulare VIDEO: Cum s-ar raspandi in Romania și Europa norul radioactiv de la centrala Zaporojie, daca ar avea loc un incident In cazul in care la centrala nucleara de la Zaporojie ar avea loc un incident, norul cu materialul radioactiv ar afecta cel mai mult Ucraina și țarile imediat apropiate, potrivit…

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat o harta cu zonele care ar putea fi afectate de radiații in cazul eliminarii a 25% dintr-un reactor nuclear de la Zaporojie. In zona centralei au fost mai multe explozii in ultimele zile, iar Rusia și Ucraina se acuza reciproc. De altfel, tot astazi Rusia a refuzat…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a incaput pe mana unor oameni nepregatiți, iar de mai multe saptamani acolo are loc minarea teritoriului, sunt depozitate muniții și de pe teritoriul acesteia sunt efectuate impușcaturi in direcția orașului Nikopol, declara Mihail Podoleak,…

- INVITATIE.. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis prin intermediul presei ca totii romanii cu varsta sub 40 de ani trebuie sa mearga sa isi ridice pastilele de iodura de potasiu. Declaratia vine in conditiile in care fortele ruse au bombardat din nou centrala nucleara de la Zaporojie, din…

- Ministrul Sanatatii. Alexandru Rafila, reia apelul ca cei sub 40 de ani sa isi ridice pastilele de iod, puse la dispozitie gratuit de stat. Declaratia lui Alexandru Rafila vine in contextul in care armata rusa a bombardat centrala nucleara de la Zaporojie, aflata la doar cateva sute de kilometri de…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a calificat sambata ca fiind "din ce in ce mai alarmante" informatiile provenind de la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, la o zi dupa atacurile care au avut loc in apropiere, informeaza AFP. Atacurile de vineri sunt "ultimele…