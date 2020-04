Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 77 de ani, din Hunedoara, este al 47-lea deces pe teritoriul Romaniei din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Pacientul suferea și de cardiopatie ischiemica. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca un barbat de 77 de ani, din județul Hunedoara este al 47-lea deces din Romania,…

- Staționarul 3 al Spitalului Județean de Urgența din Reșița a fost desemnat ca locație pentru pacienții bolnavi de COVID-19 din județ, pana la pregatirea celui din Caransebeș, insa unitatea medicala nu este nici pe departe pregatita pentru acest lucru. Reșița.ro relateaza momentul in care o pacienta…

- Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat…

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI. The post Primul deces din cauza coronavirusului…

- Conducerea și actorii Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad au decis ca in perioada in care publicul nu mai are acces in sala de spectacole, din cauza restricțiilor impuse de starea de urgența decretata in urma epidemiei de coronavirus, sa transmita online cate doua reprezentații pe saptamana. „Pentru…

- Patru persoane au fost ridicate de oamenii legii și duse la audieri in urma percheziției care a avut loc in aceasta dimineața in localitatea aradeana Lipova. Cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Arad, unde sunt audiate in legatura cu sechestrarea a doi tineri care a avut loc in comuna Ghioroc,…

- Spaima in randul persoanelor care locuiesc in nordul Italiei, in zonele aflate in carantina din cauza coronavirus. O romanca in varsta de 31 de ani, din județul Hunedoara, stabilita in Italia impreuna cu familia, ne-a trimis mai multe fotografii in care se pot observa cum rafturile magazinelor au fost…

- Alergotura și Fundația Comunitara Timișoara anunța deschiderea inscrierilor pentru Timotion, cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii. Anul acesta, numarul proiectelor care vor beneficia de finanțare a crescut. Cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul…