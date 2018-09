Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe Bulevardul Unirii din Capitala va fi restricționat joi, intre orele 16.00-23.00, din cauza spectacolului oferit de Primaria Capitașei cu ocazia redeschiderii fantanilor din Piața Unirii, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul…

- Traficul rutier se va restrictiona sambata, intre orele 16.00 - 19.00, pe banda III a sensului de mers dinspre Sos. Panduri catre Piata Eroilor, avand in vedere ca va avea loc parada elevilor pe strada Prof. Dr. Rainer, segmentul cuprins intre Sos. Panduri si Piata Eroilor, in cadrul evenimentului cultural…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs luni dimineata in Capitala, la intersectia strazilor Camil Ressu si Fizicienilor, circulatia fiind restrictionata in zona, anunta Brigada Rutiera, conform Agerpres.Potrivit sursei citate, doua persoane au fost ranite…

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari: „Am luat act, la revenirea din concediul legal…

- Ea sustine ca la mitingul organizat de PSD in 9 iunie, despre care s-a vorbit in acest context, in spatiul public, numarul de participanti declarati de organizatori in Piata Victoriei a fost de 250.000, iar in momentul de varf al evenimentului s-au inregistrat 380.000 - 400.000 de persoane, care…

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Geniului din Capitala, in apropiere de zona in care se afla Palatul Cotroceni. In masina se afla doar soferul. Acesta a reusit sa iasa din autoturism fara sa fie ranit. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere apartinand Inspectoartului…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Sambata si duminica,…