- Un barbat, plasat in arest la domiciliu intr-o localitate din județul Galați, a incercat sa se sinucida in gara din Marașești, județul Vrancea. El a fost salvat de doi polițiști și un jandarm și acum este cercetat pentru evadare. Potrivit IPJ Vrancea, doi polițiști și un jandarm au salvat…

- UN BARBAT CARE A INCALCAT OBLIGAȚIILE IMPUSE PRIN MASURA ARESTULUI LA DOMICILIU ȘI AMENINȚA CA SE VA SINUCIDE, A FOST GASIT LA TIMP DE DOI POLIȚIȘTI ȘI UN JANDARM Doi polițiști și un jandarm au salvat aseara un barbat care ameninta ca se sinucide in stația C.F.R. Marașești. Interventia prompta a facut…

- Ancheta finalizata in cazul deținutului de 41 de ani care, in septembrie 2019, a reușit sa evadeze de la un punct de lucru, iar in cele cateva ore de libertate a comis o talharie dar și o tentativa de viol asupra unei femei de 77 de ani. Barbatul, inchis in prezent la Penitenciarul Margineni, este […]…

- Astazi, Alin și Alexandru, polițiști la Transporturi Feroviare Focșani au fost sesizați despre faptul ca, in Stația CFR Gugești, pe firul II de circulație, se afla intinsa o persoana care manifesta un comportament agresiv fața de cei care au incercat sa il indeparteze de pe șinele de cale ferata. Totul…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3 si, respectiv, 3,3 pe scara Richter s-au produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Buzau, iar cel de-al doilea in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3,2 si, respectiv, 3,4 pe scara Richter s-au produs luni, la interval de 40 de minute, in judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism, cu magnitudinea 3,2, s-a produs la ora…

- In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 140km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 117km V de Braila, 118km…

- Echipele de salvare au fost solicitate in Simila pentru o femeie de 50 de ani care a incercat sa-și puna capat zilelor prin spanzurare.Din fericire, femeia a fost resuscitata cu succes de C2 Barlad și transportata la Centrul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului din Barlad.Ulterior, victima a fost…