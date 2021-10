Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat situația medicala dezastruoasa din Romania, in plenul Parlamentului European, și a solicitat Uniunii Europene sa intervina pentru a ajuta țara noastra in gestionarea crizei medicala. “Pandemia nu a trecut. Mai sunt multe state membre care intampina probleme…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca un expert, directorul pentru crize și calamitați, va fi trimis in Romania pentru aproximativ doua luni. Profesorul Alexandru Rafila a precizat ca experții OMS nu pot ramane intr-o țara decat la solicitarea și cu acceptul autoritaților din țara respectiva:…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…

- Alegerile de duminica din Germania reprezinta sfarșitul unei ere și nimeni nu poate spune cu siguranța ce va urma. Cancelarul german Angela Merkel renunța la putere dupa 16 ani, perioada in care a avut un impact major asupra UE. De-a lungul acestei perioade, a fost un aparator ferm al pastrarii Uniunii…

- Guvernul trebuie sa ia niste masuri in domeniul energiei ca sa permita Romaniei sa treaca aceasta iarna cu daune cat mai mici, asa cum a trebuit si in pandemie sa ia masuri speciale, a declarat vineri Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la dezbaterea "Pandemia, schimbarea climatica si societatea",…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat sambata toate statele, in primul pe cele europene, sa primeasca o parte dintre refugiatii afgani evacuati de la Kabul, ea asigurand de sprijinul financiar al UE tarile membre care vor raspunde apelului, potrivit AFP. „Fac apel la toate statele…