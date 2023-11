Un eșec răsunător de finanțare prin PNRR Apelul deschis in data de 14 decembrie 2022 aferent Schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor in modernizarea, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici din sectorul industrial, pentru Masura de Investiții I.5 din componenta C.6 Energie din PNRR, a fost anulat. Apelul nu a asigurat indeplinirea satisfacatoare a elementelor de analiza din ghidul specific și schema de ajutor de stat, in principal din cauza: – activitații neeligibile a unor solicitanți in raport cu ghidul de finanțare (ex. solicitare de finanțare pentru proiecte… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

