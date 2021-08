Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Tudor Baluta a declarat ca tricolorii au luptat pana la final la meciul cu Honduras, castigat de Romania, scor 1-0, el afirmand ca acest lucru arata ca se doreste sa se obtina rezultate bune la Jocurile Olimpice. "Sunt si momente in care trebuie sa suferim. Toti adversarii sunt buni…

- Talibanii sustin ca au cucerit un post de frontiera-cheie cu Pakistanul, Spin Boldak, dupa o ofensiva de doua luni, insa autoritatile afgane dezmint, relateaza Euronews. Aceste militii fundamentaliste castiga teren, in timp ce fortele afgane, sustinute de NATO, pierd teren, in paralel cu o retragere…

- Simona a jucat foarte putin in 2021, avand doar 16 meciuri (11 victorii, 5 infrangeri), in prima jumatate a sezonului. Chiar si asa, rivalele ei nu reusesc sa o depaseasca in clasamentul WTA.

- Chiar in ziua in care urma sa sarbatoreasca implinirea varstei de 59 de ani, sambata, 19 iunie 2021, mai precis, președintele executiv al Petrolului Ploiești, Costel Lazar (foto mijloc), și-a propus sa mearga la antrenamentul de dimineața condus de catre noul antrenor principal Nicolae Constantin. O…

- Din momentul in care s-a accidentat la Roma, suferind o ruptura musculara la gamba piciorului stang, s-a vehiculat mult despre durata recuperarii. Astazi, antrenorul Daniel Dobre a explicat cum stau lucrurile.

- Simona a ajuns la 70 de saptamani la rand pe podiumul mondial, ceea ce sporeste regretele ca va absenta de la al doilea Grand Slam al anului. Turneul parizian va porni la drum, incepand de astazi, cu partidele din calificari.

- Disperata dupa eliminarea de la Italian Open, americanca de 39 de ani a luat decizia de a se inscrie la un turneu minuscul, gazduit de Parma, la care nu s-ar fi dus niciodata, in conditii normale.

- CS Ocna Mureș a caștigat la o diferența oarecum liniștitoare, turul barajului de menținere in Liga a 3-a, 3-1 (2-0), pe propriul teren, cu CS Iernut, campioana Ligii a 4-a Mureș. La finele intalnirii, reprezentanții CS Ocna Mureș au inaintat o contestație legata de dreptul de joc al lui Adrian Crișan,…