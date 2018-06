Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a confirmat miercuri la Viena ca se pregateste sa relanseze programul nuclear iranian in cazul unui esec al acordului international din 2015 cu marile puteri ca urmare a retragerii SUA din acest acord, luna trecuta, relateaza AFP. Teheranul desfasoara ''activitati de pregatire''…

- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului, reuniunea…

- Iranul a stabilit conditiile - care-i vizeaza pe europeni - necesare, in opinia sa, pentru a ramane in cadrul Acordului nuclear de la Viena, dupa retragerea Statelor Unite din acest pact, relateaza AFP, care prezinta aceste conditii, asa cum au fost stabilite ele de liderul suprem al Republicii islamice,…

- ​Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va anunta luni o ''foaie de parcurs'' diplomatica pentru ajungerea la un nou acord nuclear cu Iranul, a indicat vineri Departamentul de Stat, transmite dpa. Noua propunere va cauta sa creeze ''un cadru care sa abordeze totalitatea amenintarilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, se va deplasa la Beijing, Moscova si Bruxelles pentru a discuta despre modalitati de salvare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, dupa retragerea Statelor Unite, a declarat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. Seful…

- Ministerul rus de Externe se declara “profund dezamagit” de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, conform unei declaratii citate de Reuters. “Nu exista si nu pot exista motive pentru ruperea acordului – JCPOA. Planul si-a dovedit pe deplin eficienta”, se arata…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP. Agentia preia de pe site-ul de internet…