Un erou american al războiului din Bosnia, numit pe o poziţie înaltă la Pentagon Un fost pilot de vanatoare american, al carui avion a fost doborat in Bosnia in 1995 si care a supravietuit sase zile fara a fi prins, a fost numit intr-un post important in Departamentul Apararii, a anuntat marti Pentagonul, potrivit AFP.



In varsta de 55 de ani, Scott O'Grady devine secretar adjunct al Apararii insarcinat cu securitatea internationala.



In iunie 1995, capitanul O'Grady a devenit erou national dupa ce a supravietuit timp de sase zile intr-o padure in apropiere de Bihac, in nord-estul Bosniei, dupa ce avionul sau F-16 a fost lovit de o racheta sarba… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

