Festivalul eco-art Eforie Colorat propune, in aceasta vara, peste 200 de evenimente, gazduite, in perioada 4 iulie - 4 septembrie, de hub-ul de creatie Gradina de Vara din Eforie Sud, au anuntat, marti, organizatorii.

Doi iezuiti au fost asasinati in biserica lor, luni, in nordul Mexicului, anunta marti Ordinul Iezuit, o crima atribuita de catre presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador "crimei organizate", relateaza AFP.

Ministerul Finantelor Publice propune, intr-un proiect de OUG, prelungirea aplicarii taxarii inverse pentru operatiunile prevazute in legislatia nationala pana la data de 31 decembrie 2026, avand in vedere ca mecanismul taxarii inverse este considerat un instrument util in vederea combaterii fraudei…

Eurodeputatul Renew Europe Dacian Cioloș crede ca pot fi gasite soluții pentru ca negocierile de aderare la UE sa inceapa și cu Republica Moldova și cu Ucraina. El propune o integrare progresiva a celor doua țari.

Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut duminica crearea pentru Ucraina a unei etape intermediare intre cooperare si statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

ONU a cerut joi incetarea bombardamentelor asupra scolilor in Ucraina, denuntand in acelasi timp utilizarea lor in scopuri militare, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU convocate la cererea Frantei si Mexicului, potrivit AFP.

Autoritatile slovace l-au arestat miercuri pe fostul ministru de interne, Robert Kalinak, a confirmat un purtator de cuvant al politiei pentru agentia de stiri TASR, relateaza dpa.

Rusia, lovita de sanctiunile occidentale, a cerut grupului BRICS de economii emergente sa extinda utilizarea monedelor nationale si integrarea sistemelor lor de plata, a anuntat sambata Ministerul rus de Finante, transmite Reuters.