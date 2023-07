Un enoriaș vrea sa afle de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, cum se poate vinde un loc de veci „Cum se poate vinde locul de veci a cuiva, am crezut ca nu se poate vinde un mormant, dar se poate?”, a intrebat omul. ”In funcție de statutul cimitirului (bisericesc sau public), concesionarea (caci […] The post Un enoriaș vrea sa afle de la IPS Calinic cum se poate vinde un loc de veci first appeared on Suceava News Online .