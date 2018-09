Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de zece ani a fost ranit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a vrut sa sara gardul unei scoli din Negru Voda, judetul Constanta, si a ramas agatat cu bratul in acesta. Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina,…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Lumina judetul Constanta in ajutorul unei persoane ranite. Din primele informatii interventia are loc la biserica din localitatea Lumina. Cadrele medicale intervin in ajutorul unei persoane care ar fi cazut de la inaltime.…

- O gravida in opt luni a fost preluata de elicopterul SMURD in Constanța, dupa ce a fost implicata intr-un accident. Un autoturism a intrat intr-un copac, duminica dupa amiaza, in localitatea constanțeana Castelu. Gravida in opt luni preluata de elicopterul SMURD a suferit un traumatism cranio-cerebral…

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa acorde ajutor unei persoane inecate in Olimp, plaja Palm Beach. La fata locului s a deplasat un un echipaj Saj B2 si elicopterul SMURD. ...

- Șase persoane au fost ranite, doua fiind in stare critica, in urma unui accident produs pe DN1, in localitatea Persani, judetul Brasov. Elicopterul SMURD de la Targu Mureș a fost solicitat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Luiza Danila, șase persoane…

- Sase persoane au fost ranite, doua fiind in stare critica, in urma unui accident produs pe DN1, in localitatea Persani, judetul Brasov. Elicopterul SMURD de la Targu Mures a fost solicitat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier grav a avut loc in judetul Ialomita. Accidentul a fost provocat de soferul unui autoturism cu volanul pe partea dreapta. Acesta s a angajat in depasirea unui camion, pe o portiune cu linie continua, si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de consilierul judetean…

- Salvamontistii din Busteni participa, duminica dupa-amiaza, la o ampla operatiune de salvare a unei turiste care a cazut intr-o prapastie din muntii Bucegi. Tanara este ranita, iar salvatorii montani au solicitat si ajutorul unui elicopter SMURD