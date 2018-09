Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter cu sapte persoane la bord, intre care un alpinist japonez, s-a prabusit sambata intr-o zona montana din centrul Nepalului, au anuntat responsabili locali, citati de AFP. Deocamdata nu exista informatii cu privire la persoanele aflate la bordul aparatului de zbor. "Depunem eforturi…

- In noaptea de marți spre miercuri, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca printre persoanele decedate la Genova, unde s-a prabușit o parte din viaductul Morandi, se numara și un roman. In cursul zilei de miercuri, s-a anunțat ca un al doilea roman, cu cetațenie dubla, s-ar afla pe lista victimelor. …

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Toate cele noua persoane aflate la bordul unui elicopter al securitatii civile nipone care s-a prabusit in ajun intr-o zona muntoasa din Japonia au decedat, au confirmat autoritatile nipone sambata, potrivit agentiei de presa Kyodo.

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- Un elicopter s-a prabusit luni dimineata in apropiere de un pod in nordul Beijingului, a relatat pe site-ul sau cotidianul oficial de limba engleza China Daily, potrivit Reuters. Publicatia nu a oferit alte informatii in afara de identificarea locului in care s-a produs incidentul, in apropiere…

- Cel putin 47 de oameni au murit, iar 11 au fost raniti, dupa ce un autobuz s-a prabusit intr-o prapastie in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Vehiculul era supraaglomerat. Deocamdata, nu se cunosc cauzele accidentului. Autobuzul era supraincarcat, avand peste 50 de pasageri la bord – majoritatea…