- 18 oameni și-au pierdut viața dupa ce un elicopter s-a prabușit in Siberia, Rusia. In tragedia aviatica a fost implicat un elicopter model Mi-8, operat de UTAIR, care transporta muncitori in Krasnoiarsk, Siberia, relateaza TASS. In accidentul aviatic și-au pierdut viața 15 pasageri ai elicopterului…

- Pe strazile Moscovei, multimea a scandat lozinci precum "Putin, nu te atinge de pensiile noastre!" si au agitat pancarte cu inscrisuri precum "Vrem sa traim din pensiile noastre si sa nu murim la locul de munca". Manifestatii au avut loc in alte zeci de orase din Federatia Rusa, de la Extremul Orient…

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Potrivit […]

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cinci soldati sud-coreeni aflati la bordul unui elicopter militar au murit in urma prabusirii aparatului de zbor la putin timp dupa decolare, informeaza marti media sud-coreene, preluate de...

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP. Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est…

- Doi piloti au murit in prabusirea unui elicopter militar, de tip Ka-52, in estul Siriei, potrivit sputniknews.com. Aparatul efectua un zbor planificat deasupra regiunilor estice ale Republicii Arabe siriene, anunța Ministerului rus al Apararii. “Cauza incidentului ar putea fi o ...