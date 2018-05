Un elicopter s-a prăbușit în județul Cluj. Autoritățile sunt în alertă Un elicopter utilitar s-a prabușit la mica distanța de municipiul Turda, din județul Cluj. In aparatul de zbor se aflau doua persoane. Aeronava de mici dimensiuni era folosita la munci agricole, potrivit Romania TV. Din fericire, cei doi oameni aflați inauntru au reusit sa se salveze dupa ce au ieșit la timp. La fata locului au […] The post Un elicopter s-a prabușit in județul Cluj. Autoritațile sunt in alerta appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Prin intermediul unui apel la 112, s-a anuntat astazi, 23 mai, ca un elicopter de mici dimensiuni, utilizat la activitati agricole, s-a prabusit in zona unui deal de pe raza municipiului Turda, județul Cluj. La fața locului au intervenit de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare…

- Un elicopter de mici dimensiuni s a prabusit, miercuri, in zona unui deal din municipiul Turda, informeaza Antena3.ro. In elicopter se aflau doua persoane, care au iesit din interiorul aeronavei si nu prezinta probleme medicale deosebite. La fata locului a ajuns o autospeciala complexa de stingere cu…

- Un elicopter de mici dimensiuni, utilizat in agricultura, s-a prabusit, miercuri, pe un deal din municipiul Turda din judetul Cluj, cele doua persoane aflate in interior reusind sa se salveze, anunta IGSU.

