- Un elicopter de mici dimensiuni a intrat miercuri intr-o cladire dintr-un parc industrial in orasul ceh Plzen, iar toate cele patru persoane aflate la bord au decedat, conform politiei, scrie Reuters.

- Un elicopter moldovenesc contractat pentru misiuni de transport s-a prabușit, duminica in Afganistan. Potrivit Autoritații Aeronautice Civila a Republicii Moldova, citat de Sputnik, 12 persoane și-au pierdut viața, printre aceștia fiind și cetațeni ucraineni și afgani.

- Un elicopter militar s-a prabusit in urma cu scurt timp, in Etiopia. 18 oameni aflați la bord au murit pe loc. Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in parcarea unui centru comercial din California. Toti cei cinci oameni, aflati la bordul aparatului de zbor cu motoare Cessna, si-au pierdut viata in urma impactului, scrie antena3.ro.

- Doi copii si parintii lor au murit sambata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni intr-o padure din regiunea Nidwalden din Elvetia, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters. Un al doilea avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in Elvetia, in…