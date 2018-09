Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter care transporta forțe de securitate s-a prabușit în vestul Afganistanului. Toate cele cinci persoane de la bord, inclusiv pilotul, au murit, au anunțat, sâmbata, autoritațile.

- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit. Militantii talibani au intreprins in ultimele...

- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit, scrie news.ro.Oficialii au exclus un atac asupra aparatului de zbor, potrivit Reuters. Militantii talibani au intreprins in ultimele…

- Un elicopter de mici dimensiuni a intrat miercuri intr-o cladire dintr-un parc industrial in orasul ceh Plzen, iar toate cele patru persoane aflate la bord au decedat, conform politiei, scrie Reuters.

- Trei persoane si au pierdut viata si sapte au fost ranite, duminica, in urma unui accident de elicopter de transport militar care s a prabusit in nordul Afganistanului, a declarat un oficial afgan citat de AFP citat de Agerpres.ro. Elicopterul, al carui tip nu a fost precizat, s a prabusit din cauza…

- Trei persoane si-au pierdut viata si sapte au fost ranite, duminica, in urma unui accident de elicopter de transport militar care s-a prabusit in nordul Afganistanului, a declarat un oficial afgan citat de...

- Un elicopter militar s-a prabusit in urma cu scurt timp, in Etiopia. 18 oameni aflați la bord au murit pe loc. Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece…

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece...