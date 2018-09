Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si au pierdut viata si sapte au fost ranite, duminica, in urma unui accident de elicopter de transport militar care s a prabusit in nordul Afganistanului, a declarat un oficial afgan citat de AFP citat de Agerpres.ro. Elicopterul, al carui tip nu a fost precizat, s a prabusit din cauza…

- Un elicopter militar s-a prabusit in urma cu scurt timp, in Etiopia. 18 oameni aflați la bord au murit pe loc. Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece…

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece...

- Toate cele 18 persoane de la bordul unui elicopter rus au murit dupa ce aeronava s-a prabusit, sambata dimineata, in nordul Siberiei, in urma unei coliziuni cu alt elicopter, a anuntat la Moscova Ministerul rus al Transporturilor, relateaza AFP.

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- Cinci soldati sud-coreeni aflati la bordul unui elicopter militar au murit in urma prabusirii aparatului de zbor la putin timp dupa decolare, informeaza marti media sud-coreene, preluate de...

- Un avion militar polonez MiG-29 s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in nordul Poloniei, iar pilotul s-a catapultat, insa nu a supravietuit, a anuntat Ministerul Apararii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, conform unui anunt facut sambata de autoritati, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Decesele au avut loc in mai multe districte ale acestui…