- Un barbat in varsta de 64 de ani, din Franța, s-a catapultat singur dintr-un avion militar de mici dimensiuni cand acesta ajunsese deja la circa 3.000 de metri inalțime.Barbatul, a carui identitate n-a fost dezvaluita, suferea de o teribila frica de avion, a notat CNN. Colegii s-au gandit sa-i ofere…

- Bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit o suta de mii la nivel global. Asta arata datele centralizate de portalul Worldometer. Cei mai multi morti au fost inregistrati in Italia, fiind urmata de Statele Unite, Spania, Franta si Marea Britanie.

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta, potrivit bilantului stabilit de AFP care citeaza date oficiale.Citește și: Momente EMOȚIONANTE la Galați - Asistenta hartuita de vecini, așteptata cu flori și aplauze…

- Cu 2.876 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 61 decese, Franta a decis sa inchida toate unitatile de invatamant - crese, gradinite, scoli, universitati - incepand de saptamana viitoare. "Copiii nostri si cei mai tineri sunt cei care raspandesc virusul, chiar daca ei nu au simptome. Trebuie…

- Un barbat de 60 de ani din Paris a devenit primul francez care a murit din cauza coronavirusului, relateaza CNN. Barbatul era internat intr-un spital din capitala Franței. Anterior, autoritațile franceze au anunțat ca alte doua cazuri au fost confirmate in Franța. Este vorba despre un barbat de 55 de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj s au pronuntat ieri in dosarul in care familiile militarilor implicati in accidentul aviatic de pe raza localitatii Malancrav, judetul Sibiu, eveniment in urma caruia noua militari au murit, iar altul a fost grav ranit, au dat in judecata Ministerul Apararii Nationale.…

- Un elicopter militar croat s-a prabusit, luni, in Marea Adriatica, iar unul dintre piloti a murit, anunta ministrul Apararii, Damir Krsticevic, citat de agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Unul dintre piloti a murit, iar altul este cautat de echipele de interventie, a declarat Damir…

- Vizitatorii capitalei franceze care se straduiau sa vada unele dintre cele mai faimoase opere de arta din lume și-au anulat brusc planurile vineri, dupa ce Muzeul Luvru din Paris a postat pe site-ul sau o notificare alertand potențialii vizitatori ca nu poate garanta intrarea și ca calatoria lor ar…