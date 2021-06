Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul de transport militar Mi-8 apartinea Garzii Nationale Ruse (Rosgvardia).”Au fost primite informatii despre prabusirea unui elicopter, salvatorii s-au deplasat la fata locului”, a precizat filiala locala a Ministerului pentru Situatii de Urgenta.Din primele informații, elicopterul s-a prabusit…

- La sol, pacienții au fost intampinați de medici și unitați mobile de terapie intensiva pentru a-i transfera la spitale pentru tratament suplimentar. © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAPutin a exprimat condoleanțe familiilor victimelor atacului din KazanServiciul de presa al Ministerului pentru…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. Raed Arafat anunța, dupa ședința Comitetului Național…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Sectia de pompieri Husi a intervenit la accident cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate. La fata locului a fost deplasata si o ambulanta tip…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca Spitalul ‘Foisor’ a fost informat inca de sambata dimineata despre iminenta transformarii in unitate COVID, insa la ora 19,00 managerul inca nu intocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar, iar „intarzierea nepermisa a pus o parte din pacientii…