- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters. "Un elicopter militar rusesc s-a prabusit in timp ce efectua un zbor planificat deasupra regiunilor…

- Un avion de lupta rusesc de tip SU-30SM s-a prabusit joi in Marea Mediterana dupa ce a decolat de la o baza din Siria, iar cei doi piloti si-au pierdut viata, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de stiri ruse, relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. "Un avion SU-30SM…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele...

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei, relateaza AFP si DPA. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem…