Cei doi piloti ai unui elicopter militar Mi-28, care s-a prabusit miercuri noaptea spre joi in regiunea Krasnodar din Rusia, si-au pierdut viata, informeaza Ministerul Apararii de la Moscova, citat de EFE.



Aparatul, conform unui comunicat, s-a prabusit in apropierea aerodromului Korenovsk cand efectua un zbor de instructie pe timpul noptii in conditii meteorologice complexe.



"Zborul se desfasura fara echipament de lupta. Nu au existat distrugeri la sol. Ambii piloti au decedat", a aratat Ministerul Apararii, care a adaugat ca la locul accidentului a fost trimisa o comisie…