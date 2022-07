Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter in care se afla un roman, doi moldoveni si un grec s-a prabusit in Marea Egee, miercuri dupa-amiaza, in timp ce participa la o operatiune de stingere a unui incendiu forestier pe insula Samos. Cetateanul roman care pilota aeronava a fost gasit in viata, doua persoane au fost declarate decedate,…

- Un elicopter in care se afla un roman, doi moldoveni si un grec s-a prabusit in Marea Egee, miercuri dupa-amiaza, in timp ce participa la o operatiune de stingere a unui incendiu forestier pe insula Samos. Cetateanul roman care pilota aeronava a fost gasit in viata. doua persoane sunt date disparute,…

