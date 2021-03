Un elicopter care transporta vaccinuri anti-COVID s-a prăbușit în Uruguay Un elicopter al fortelor aeriene uruguayene care transporta vaccinuri anti-COVID-19 s-a prabusit joi dimineata in provincia Rocha din sud-estul Uruguayului, relateaza agentia EFE, citata de AGERPRES. Aparatul, de tipul Bell 212, a incercat o aterizare de urgenta, dar a luat foc, astfel ca este complet distrus, iar membrii echipajului sunt raniti, potrivit Ministerului Apararii uruguayan. […] The post Un elicopter care transporta vaccinuri anti-COVID s-a prabușit in Uruguay appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

