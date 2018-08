Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au facut progrese majore in ceea ce priveste stingerea incendiilor de vegetatie din statul american California, in urma carora opt persoane au murit, dupa doua zile in care temperaturile au scazut, relateaza CNN si Reuters.

- Salvatorii de animale de pe o insula din largul coastei sudice a Australiei spun ca populatia de koala este in pericol de infometare din cauza faptului ca rezidentii taie copacii pentru a preveni incendiile de vegetatie, distrugand astfel habitatul animalelor si sursa lor de hrana, potrivit Reuters,…

- Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anuntat sambata ca, principala cauza a incendiilor de vegetatie, in urma carora cel putin 85 de persoane au murit, este neglijenta, relateaza site-ul ekathimerini.com.

- Comandantul echipajului aeronavei C-27 J Spartan, capitan-comandorul Florin Ianculescu, care participa la misiunile de stingere a incendiilor din Grecia, s-a declarat surprins de amploarea evenimentelor din...

- O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetești s-a prabușit sambata, 7 iulie, in jurul orei 13.30, la aproximativ 10 km nord de locația bazei aeriene. Conducerea Bazei 86 Aeriana a pus in aplicare de urgența planul de intervenție in astfel de situații. O comisie numita la nivelul Statului…

- Un MiG-21 Lancer s-a prabusit sambata in timpul unui show aviatic la Baza Aeriana Borcea. UPDATE Pilotul a reusit sa se catapulteze, scrie Mediafax, citand reprezentanti ai ISU Calarasi. Procedurile de interventie sunt in desfasurare, a anuntat Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

- Fenomenul ''asfaltului topit'', care a afectat o portiune de carosabil recent reabilitata dintr-o regiune din nordul Australiei, a avariat zeci de vehicule, provocand haos in trafic si indignarea conducatorilor...

- Cutremurator: Femeia asta miroase moartea cu 10 ani inainte ca aceasta „sa-si faca aparitia”. Umbla prin spitale si spune oamenilor cand vor muri Ari Kala, de 24 de ani, din New South Wales, Australia, sustine ca este clarvazatoare. La 12 ani a mirosit ca unchiul ei nu mai are mult timp de trait, dupa…