Un elicopter american a fost la un pas de a se prăbuși București Un elicopter american a fost la un pas de a produce o tragedie in București. Pilotul a pierdut controlul elicopterului și a rupt mai mulți stalpi de pe bulevardul Aviatorilor, informeaza Digi24. In cele din urma, elicopterul a aterizat direct pe șosea, pe o bretea rutiera. In zona respectiva, traficul este foarte intens, iar elicopterul a fost la un pas sa se prabușeasca peste mașini.

