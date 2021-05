Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar american a aterizat fortat, marti, pe un camp din judetul Constanta, la Pecineaga, arata clip devenit viral pe o retea de socializare, informeaza News.ro. Pe imagini se observa un elicopter militar american aterizat fortat pe un camp din comuna Pecineaga, chiar in apropierea unei…

- Accident rutier in Rasova.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in Rasova, judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier. O persoana a cazut de pe un scuter.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pilotul inchiriase deltaplanul, iar acum politisti și reprezentantii Autoritatii Aeronautice au inceput cercetarile. Barbatul de 29 de ani este in stare stabila, potrivit Argeș știri. Incidentul a avut loc, sambata seara, in localitatea Topoloveni. Deltaplanul, pilotat de un barbat in varsta de 29 de…

- Turiștii care iși vor petrece minivacanța de Paște pe litoral se vor putea vaccina fara programare la Pavilionul Expozițional Constanța, anunța instituția prefectului, potrivit g4media.ro. ,,Turiștii care vor veni pe litoral in perioada 30.04 – 03.05 vor avea doua fluxuri de vaccinare dedicate la dispoziție…

- Din luna martie, Cristian Diaconescu este presedintele Partidului Miscarea Populara Diaconescu este convins ca partidul va renaste, pentru ca printre randurile sale se regasesc 7 8 fosti ministri, oameni cu mare experienta profesionala si politica Cristian Diaconescu, a vorbit la ZIUA LIVE si despre…

- MDLPA a virat peste 194 de milioane de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 430 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala Doua UAT uri din judetul Constanta au primit fonduri in cadrul prgramului In conturile comunei Deleni au fost…

- Potrivit lui Antonel Tanase, baza NATO de la Mihail Kogalniceanu va semana cu cea de la Ramstein, Germania, cea mai mare baza militara nord americana si NATO din afara granitelor SUA. Deputatul Antonel Tanase a anuntat ca va incepe constructia orasului militar de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta,…

- In localitatea Cumpana sunt programate 58 de evenimente cultural artistice in 2021Zeci de evenimente cultural artistice sunt programate sa aiba loc in localitatea Cumpana, judetul Constanta.La sedinta de luna trecuta a Consiliului Local Cumpana, a fost aprobat Calendarul Evenimentelor Sociale, Educative…