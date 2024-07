Stiri pe aceeasi tema

- Un incident aviatic s-a petrecut marți, 30 iulie, in comitatul irlandez Westmeath, dupa ce un elicopter a intrat intr-o cladire. Serviciile de urgența se afla la fața locului, conform Sky News.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la o ferma de porci din localitatea Lita, judetul Cluj. Peste 600 de animale au murit. Pompierii din judetul Cluj au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o ferma de porci din localitatea Lita, potrivit stiripesurse.ro.…

- Numarul morților a urcat la 54 din cauza consumului de bauturi alcoolice contaminate in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Peste 100 de persoane sunt inca internate in spital, a declarat sambata un oficial guvernamental.

- Rudele persoanelor disparute in timpul pelerinajului Hajj din vestul Arabiei Saudite și-au cautat apropiații in spitale miercuri, temandu-se de ce este mai rau, dupa ce peste 900 de pelerini și-au pierdut viața, majoritatea din cauza caniculei, relateaza

- Un barbat a ucis opt persoane si a ranit o alta cu un cutit in centrul Chinei, au anuntat vineri media de stat chineze, citand autoritati locale, informeaza AFP. Atacul s-a produs joi dimineata in orasul Xiaogan, in provincia Hubei, potrivit televiziunii de stat CCTV. Persoana ranita nu este in pericol…

- Un tragic accident naval s-a produs sambata seara pe fluviul Dunarea, in urma coliziunii dintre o nava de croaziera și o barca cu motor. In urma impactului, doi oameni au pierit, iar alți cinci sunt dați disparuți. Echipele de salvare ungare sunt in plina desfașurare a operațiunilor de cautare.

- Un incident tragic a avut loc astazi in orașul nostru, atunci cand un autobuz plin cu pasageri a cazut in rau. Imagini șocante surprinse de martori arata momentul impactului și eforturile disperate de salvare. Cel puțin o persoana a murit.