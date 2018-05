Un elev român, bătut cu bestialitate de mai mulți colegi de clasă în Manchester . Declarațiile șocante ale tatălui Un elev roman, in varsta de 15 ani, a fost batut rau de șapte elevi de clasa, in Manchester. Tatal adolescentului face referire la un atac rasist. Incidentul a avut loc pe data de 3 mai in parcul Buile din Salford. De atunci, tanaru și sora acestuia nu vor sa mai mearga la școala. Baiatul a fost lovit fara mila de colegii sai, care i-au rupt nasul și l-au lasat intr-o balta de sange. Autoritațile suspecteaza cazul. ”Fiul meu a terminat școala și a plecat acasa. A trebuit sa treaca prin parc, dar acolo erau șapte baieți. Fara a spune nimic,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

