Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 14 ani din Botoșani a venit la școala cu un pistol. Cazul a fost semnalat poliției chiar de catre directorul instituției de invațamant. Potrivit poliției, pistolul era de jucarie, iar elevul nu l-a folosit pentru a amenința pe cineva. Polițiștii fac cercetari in acest caz. Se pare ca dupa…

- Alerta intr-o școala din Botoșani: Un elev de 14 ani a venit 'inarmat' cu un pistol de jucarie. Polițiștii fac cercetari pn acest caz.Un elev de 14 ani a venit la o scoala din judetul Botosani cu un pistol de jucarie, directorul unitatii de invatamant anuntand autoritatile. Politistii fac cercetari…

- O școala sateasca din județul Botoșani, abia reabilitata cu 180.000 de euro, zace inchisa din lipsa de elevi. Autoritațile nici macar nu au mai apucat sa inaugureze și sa deschida școala reabilitata.

- In varsta de 77 de ani, Piero Ferrari este patronul celebrei companii auto care ii poarta numele. Deși este soția unuia dintre cei mai bogați oameni din lume, romanca in varsta de 31 de ani spune ca are o familie normala."L-am cunoscut pe Piero cand locuiam aici, in Monte Carlo, cand el lucra la Bombardier,…

- Cantitatea mare de pietre a alunecat pe versant pana pe șosea, in zona localitatii Berzasca, acolo unde inca din luna ianuarie drumul a fost inchis tot din cauza unor caderi de pietre similare. Directia Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca urmeaza o noua detonare a stancilor, potrivit News.ro . „In…

- Bani aruncați pe apa sambetei intr-una dintre cele mai mici și sarace comune din județul Botosani. Autoritațile din Adaseni au inceput construirea unei baze sportive intr-un sat in care cei mai mulți localnici au trecut de 70 de ani.