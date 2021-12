Un elev ieșean obține medalia de aur la Campionatul de Robotică din Chicago Moș Craciun are toate motivele sa treaca pe la casele ieșenilor anul acesta. Avem campioni mondiali la dans, judo, gimnastica și mai nou, la robotica. Echipa Romaniei a obținut medalia de aur la Campionatul International de Robotica de la Chicago – „Chicago Robotics Invitational 2021”. Este pentru prima oara in istorie cand o echipa non-americana caștiga finala mondiala in SUA. S-a mai intamplat și in trecut ca piciorul de european sa pașeasca in Lumea Noua și sa cucereasca Americile, dar de data aceasta conquistadorii sunt romani de-ai noștri, printre care și un ieșean, de aceea il elogiem cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

