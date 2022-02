Stiri pe aceeasi tema

- Politia din judetul Cluj a deschis un dosar penal pentru purtare abuziva in cazul unui profesor de la o unitate de invatamant din Turda, acuzat ca a batut un elev. Incidentul s-a petrecut la Școala „Horea, Cloșca și Crișan” din Turda, la ora de matematica, cand un elev a fost batut cu pumnii și picioarele…

