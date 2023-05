Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi,…

- La nivelul Ministerul Educației, impreuna cu MAI, inclusiv cu Ministerul Dezvoltarii, sunt grupuri de lucru care identifica masurile care trebuie luate in sistemul de educație din țara noastra, spune Nicolae Ciuca, intrebat cum poate preintampina Romania o tragedie similara cu cea din Serbia.„Exista…

- Barbatul de 21 de ani care a tras cu o arma automata in trei localitați aflate la sud de Belgrad, a ucis 8 oameni și a ranit alți 14 a fugit de la locul faptei cu un taxi, dupa ce l-a amenințat pe șofer ca are o grenada, scrie cotidianul din Serbia, Kurir.rs.

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa. Suspectul in varsta de 21 de ani a deschis focul cu o arma automata asupra…

- Politia din Bosnia a anuntat joi arestarea unui tanar in varsta de 18 ani care amenintase in retelele sociale ca va copia atacul armat in care un elev din Serbia si-a ucis miercuri opt colegi si un agent de paza al scolii, informeaza Reuters.

- Mii de oameni s-au adunat la Belgrad, Serbia, pentru a plange impreuna cu familiile victimelor unui atac dintr-o școala, miercuri seara (3 mai), aprinzand lumanari și depunand flori in fața cladirii unde un baiat i-a impușcat pe colegi, potrivit Reuters. In atacul planificat dinainte, tanarul de 13…

- Un caz absolut infiorator a șocat Serbia. Din primele informații, mai mulți copii au fost raniți intr-o școala din capitala țarii, Belgrad, dupa ce un elev a deschis focul. Cinci copii au fost raniți și un agent de securitate a murit, potrivit The Mirror. Nenorocirea s-a intamplat dupa ce un copil a…