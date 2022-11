Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 noiembrie 2022, ora 11:30, Poliția Municipiului Tecuci a fost sesizata de directorul unei unitați de invațamant din comuna Movileni, județul Galați, cu privire la faptul ca, in pauza dintre orele de curs, un elev ar fi fost lovit de un altul cu un cuțit tip briceag.Polițiștii din cadrul…

- Un elev de 14 ani de la o scoala din judetul Galati si-a injunghiat, marti, un coleg de 13 ani de mai multe ori, fapta fiind incadrata la tentativa de omor. Adolescentul avea asupra sa un briceag, pe care l-a scos in timpul unui conflict. Sindicatul Europol reactioneaza in urma cazului si afirma ca…

- Un elev in varsta de 14 ani si-a injunghiat, marți, un coleg de clasa intr-o școala din Galați. Intre cei doi ar fi izbucnit un conflict in pauza, scrie ziarul Monitorul de Galați . Victima a fost transportata la spital. Incidentul a avut loc azi la o școala din comuna Movileni, județul Galați. Conflictul…

- Doua spitale mari din Iasi vor avea in scurt timp servicii private de pompieri, pentru o mai buna siguranta a pacientilor. Initiativa a apartinut unui consilier judetean, Adrian Acostoaiei, care a intreprins demersurile inca din anul 2021. "Dupa doi ani de mandate, am reusit sa pun in aplicare mai…

- UPDATE: Potrivit informațiilor transmise de poliție, copilul de 13 ani care a disparut de la domiciliu din Galați a fost gasit in Gara de Nord, in Capitala. Știre inițala Politistii cauta un adolescent, de 13 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele ce pot oferi informatii care sa…

- Spitalul „Grigore Alexandrescu" din Bucuresti a reactionat dupa seria de articole in care Newsweek arata ca la Urgente se asteapta si cinci ore si dupa ce o doctorita de garda a chemat un pacient sa fie „vazut" in privat. Rafila a condamnat aceasta practica. Multi parintii care ajung la Grigore Alexandrescu…

- Aproximativ 1.700 de intervenții au avut loc la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Marie Curie” din București și in centrele din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, iar 600 de copii au fost transferați și operați la San Donato, in urma unei colaborari romano-italiene.

- In urma cu 3 zile, un jurnalist „Newsweek Romania, mama unui copil de un an, a asteptat cinci ore pentru un consult „de urgenta" la Spitalul Clinic de Urgenta de Copii „Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Nu a fost prima problema grava descoperita in spital. De la venirea in spital, pana la obtinerea…