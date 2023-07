Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la o școala sportiva din Chișinau. Un antrenor este acuzat de o mama ca i-ar fi harțuit fetița. Cazul a avut loc pe 27 mai. Federația Naționala de Tenis din Moldova a venit cu o reacție. „FNTM iși manifesta profunda indignare fața de aceasta situație, dar și fața de atitudinea directorului Școlii…

- Tribunalul Alba a admis rechizitoriul procurorilor DIICOT in dosarul bordelului cu minore descoperit la in orașul Abrud. Locuința in care se prostituau mai multe tinere este a unui fost antrenor de fotbal, care a fost arestat. Șase persoane au fost trimise in judecata. Fostul antrenor Constantin Moldovan…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana Bernadette Szocs si austriaca Sofia Polcanova s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu, la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Durban (Africa de Sud), dupa ce a invins cuplul german Nina Mittelham/Xiaona…

- CITESTE SI In acest weekend ar putea sa aflam campioana Romaniei la fotbal: mecuri decisive in sportul romanesc / calcule și mize 10:06 529 Pericol urias pentru Simona Halep! Ilie Nastase vine cu dezvaluiri incendiare. S-a aflat inaintea procesului 08:23 4492 Conference League: Lupta finala va fi data…

- Fiul fostului antrenor de tenis a facut declarații in exclusivitate la Acces Direct și a marturisit relația pe care tatal sau o are cu fiica, dar și fosta lui soție. Mihai trece prin momente dificile, asta pentru ca susține ca fosta lui partenera impreuna cu fiica adoptiva, pe care a crescut-o vor sa…

- De la succes, la declin! Un fost antrenor de tenis trece prin momente dificile, asta dupa ce fosta lui soție și fiica vor sa-l lase fara nimic, dupa cum susține chiar el. Mihai a avut mai multe proprietați, insa susține ca fosta lui partenera a cerut calcularea propietaților, iar una dintre ele a fost…

- Irina Fetecau a dat temporar racheta de tenis pe scris. Aflata in recuperare dupa o accidentare, Irina a lansat un podcast și o carte. Visul ei este insa sa revina cat mai curand pe terenul de tenis.