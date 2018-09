Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie aparuta pe retelele de socializare a trezit furia internauților. In poza apar doua femei care cara gunoi cu tricolorul, in timp ce curata curtea unui gimnaziu. Incidentul a avut loc in orasul Cupcini, raionul Edinet.

- Un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Craiova, in timp ce se deplasa pe Aleea 4 Șimnic, a accidentat un minor de 14 ani, care s-a angajat in traversarea parții carosabile printr-un loc nepermis. Minorul era ...

- Un barbat in varsta de 76 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovit de trenul Chisinau-Odesa. Incidentul a avut loc ieri, in orasul Tiraspol.Potrivit directorului CFM, barbatul avea deficiente de auz, iar in momentul impactului acesta nu purta aparatul auditiv.

- Un tânar în vârsta de 26 de ani, din Slatina, județul Olt, este cercetat penal de polițiștii din Dolj dupa ce, noaptea trecuta, în autoturismul sau a fost gasit un pistol cu un încarcator cu cartușe, deținut

- O femeie de 69 de ani, din Sucevița, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a acroșat cu oglinda mașinii o consateanca și a fugit de la locul accidentului. Victima are 24 de ani și a ajuns la spital. Șoferița a fost gasita de polițiști in piața din Marginea. Conducatoarea auto nu consumase alcool inainte…

- A murit pe patul de spital dupa ce a fost snopit in bataie chiar in ziua de Sfantul Ilie. Un barbat de 65 de ani din Aninoasa și-a dat ultima suflare pe patul unui spital din Craiova, dupa cateva zile de chinuri. Batranul a fost efectiv calcat in picioare de un tanar de 25 de ani din aceeași localitate.…

- Un barbat din Alba Iulia este cercetat sub control judiciar in urma unui conflict de familie. Si-a lovit sotia cu o farfurie in cap, in noaptea de sambata spre duminica, iar a doua zi a distrus usa apartamentului. Agresorul a incalcat si un ordin de protectie obtinut de consoarta, pentru a se proteja…

- Copil de doar 15 ani din Bumbești Jiu se zbate intre viața și moarte dupa ce seara trecuta a fost acroșat chiar pe o trecere de pietoni din oraș. Minorul plecase la un magazin non stop impreuna cu prietenul sau, moment in care a fost lovit in plin de o mașina condusa de un barbat de 49 de ani din Valcea…