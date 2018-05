Stiri pe aceeasi tema

- Un elev ce avea asupra lui mai multe cutite s-a incuiat, marti dimineata, in toaleta Liceului din Corbu, amenintand cu incendierea incintei, la fata locului intervenind politistii din localitate care, cu ajutorul profesorilor, au reusit sa il linisteasca pe baiat.

- Politia din Harghita a deschis o ancheta dupa ce un elev de clasa a noua din comuna harghiteana Corbu s-a inchis, marti, in toaleta scolii si a amenintat ca va da foc institutiei de invatamant. Asupra lui s-au gasit, apoi, sase cutite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In noaptea de 30 spre 31 martie 2018, doi carabinieri ai Unitații militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri au reținut o persoana de gen masculin, care a sustras o coroana funerara de la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant din capitala.

- Presedintele american Donald Trump, un politician republican, si fostul vicepresedinte Joseph Biden, membru al Partidului Democrat, s-au amenintat reciproc cu agresiuni, in contextul in care s-ar putea intalni in campania pentru viitorul scrutin prezidential din SUA, conform Mediafax.

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…

- Surse din cadrul serviciilor de interventie au declarat ca a fost retinut un profesor. "Niciun copil nu a fost ranit in incident", a comunicat Politia regionala.In urma cu doua saptamani, un fost elev a omorat 17 persoane intr-un liceu din statul american Florida. In acest context,…

- Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, a fost retinut la putin timp dupa atacul armat. Baiatul a fost incarcerat. El a fost inculpat de 17 omoruri cu premeditare. In fata anchetatorilor, el a recunoscut ca este autorul atacului, pe care l-a comis…

- Chiar daca sindicalistii considera ca nu este legal sa fie organizate in aceasta perioada, potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste evaluari pot fi organizate si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant,…