Un elev de la o şcoală de vară din Iaşi a fumat şi a băut energizante până a murit Un elev in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fumat foarte mult si a consumat mai multe doze cu bautura energizanta. S-a intamplat in timp ce adolescentul se afla la o scoala de vara a uneia dintre universitatile din Iasi. Tanarul a suferit un infarct Cei de la SMURD au spus ca […] The post Un elev de la o scoala de vara din Iasi a fumat si a baut energizante pana a murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

