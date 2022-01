Stiri pe aceeasi tema

- (UPDATE) Elevul care si-a injunghiat doi colegi in Radauti, miercuri, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Suceava, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Ionut Epureanu. (Agerpres) Doi elevi de la Colegiul Tehnic Radauti…

- Elevul care si-a injunghiat doi colegi in Radauti, miercuri, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Suceava, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Ionut Epureanu. Miercuri, in Radauti a avut loc o agresiune in…

- Un elev in varsta de 18 ani, de la Liceul Tehnologic din Radauți, județul Suceava, este audiat, miercuri seara, dupa ce, in urma unui conflict, și-a injunghiat doi colegi intr-o cafenea din oraș. Doi elevi de la Colegiul Tehnic Radauti au ajuns la spital, dupa ce un coleg i-a injunghiat in timpul unui…

- Conducerea liceului unde invata eleva care a injunghiat un tanar pe o strada din Timisoara, in urma unui conflict mai vechi, afirma ca aceasta urma un program de consiliere psihologica, iar in urma incidentului de miercuri dimineata ar putea fi exmatriculata pe perioada determinata. Starea victimei…

- Un grav incident s-a petrecut, astazi, in zona centrala a Timișoarei – un tanar, in varsta de 17 ani, a fost injunghiat. Acesta s-a luat la cearta cu un alt tanar in apropierea Pieței 700, iar, la un moment dat, in scandal a intervenit și o adolescenta relateaza pressalert.ro Aceasta a scos…

- „In data 06 ianuarie 2022, politistii orasului Jimbolia au fost sesizati cu privire la faptul ca la un magazin din Jimbolia, o persoana necunoscuta a sustras un pachet de tigari prin amenintarea vanzatoarei cu un cutit. In data de 8 ianuarie 2022, in urma investigatiilor efectuate de politistii de investigatii…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sambata, dupa ce a incalcat masurile impuse printr-un ordin de protectie emis impotriva sa de catre Judecatoria Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Ordinul de protectie fusese emis in favoarea unei femei din Agigea, agresata…

- In ziua de 17 decembrie a.c., in jurul orei 13:35, un barbat, in varsta de 67 de ani, din municipiu a sesizat prin apel 112 faptul ca ar fi fost taiat cu un cuțit de catre cumnatul sau.Din cercetari a rezultat faptul ca cei doi au avut un conflict, in urma caruia cumnatul sau, in varsta de 73 de ani,…